Lavoro: Stefàno (Pd), 'doveroso codice Ateco per artigiani luminaristi'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “L'avvio presso l'Istat dell'iter di valutazione per il rilascio di apposito codice Ateco per i maestri luminaristi è un importante passo in avanti che si colora di una speciale soddisfazione personale ed è un'ottima notizia per le uniche ed impareggiabili maestranze pugliesi, e non solo". Così il senatore del Pd, Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue a Palazzo Madama.

"Avevo sollecitato e richiamato l'attenzione di Istat su questo speciale comparto lo scorso novembre, proprio mentre il Senato era impegnato nella approvazione dei decreti ristori, mettendo in evidenza il vero e proprio cono d'ombra in cui si collocavano questo tipo di artigiani. Subivano infatti una doppia privazione: la prima data dagli effetti della pandemia che ha sospeso e annullato ogni forma di sagra e fiera, la seconda data propria dalla assenza di specifico codice Ateco che si traduceva nella impossibilità di ricevere alcuna forma di sostegno economico previsto dal governo".

"L'avvio di questo processo di riconoscimento, grazia alla sollecitazione dell'Associazione Luminaristi Pugliesi, è un passo importante per continuare a tutelare doverosamente e a salvaguardare una ricchezza e un patrimonio unico di conoscenze e competenze che in Puglia trova una magnifica espressione”.