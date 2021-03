Pd: De Micheli, 'consiglio a Orlando di fare solo il ministro**

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Consiglierei" a Andrea Orlando di fare solo il ministro, "ha un ministero molto pesante, impegnativo" e "credo che ci possa essere spazio per altre persone per dedicarsi anima e corpo al Pd". Lo ha detto Paola De Micheli all'intervista di Maria Latella su SkyTg24.

"Le dimissioni da vice segretaria? Io lo rifarei. Fare il ministro è totalizzante" e "per lasciare spazio a chi può dedicare più passione al partito, che ha bisogno di essere curato. Lo rifarei perchè me l'ha chiesto il mio segretario, era coerente. Credo sia stata una scelta che mi ha consentito far bene il mio lavoro al ministero", ha aggiunto l'ex ministra.