Ue: Zingaretti, 'patto stabilità sospeso fino a 2022 scelta saggia'**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Patto di stabilità sospeso fino al 2022. Dalla Ue una decisione molto saggia, di buonsenso prima ancora che utile all'Italia e ai Paesi in difficoltà". Lo scrive il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Fb.

"Grazie al commissario Gentiloni per aver fatto valere le ragioni di un'Europa vicina alle persone, come abbiamo sempre chiesto. Ora priorità a Recovery, lavoro, nuovo modello di sviluppo green per continuare a cambiare l'Europa: più unita nel segno della crescita e del benessere condiviso".