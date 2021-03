Pd: Zunino (Giovani dem), 'tempo di discutere è adesso, ma su Congresso no a ipocrisie'** (2)

03 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - (Adnkronos) - Sul Congresso, Zunino vede "una grande ipocrisia. C'è chi guarda alle prossime elezioni politiche e ha iniziato l'attività di logoramento e di conte interne per essere nella stanza dei bottoni e fare le liste per il prossimo Parlamento. Quindi, mandare via Zingaretti ora perché a fare le liste sia un altro. E' ipocrita, il problema non è definire la linea del partito ma piazzare qualcuno. Non è un caso -sottolinea ancora- che i più attenti a guidare questa fase siano quelli che hanno più rappresentanza nei gruppi parlamentari".

Poi, c'è chi pensa che "una riflessione sul chi siamo e chi vogliamo essere serva. Ma non per mandare via quel gruppo dirigente o un altro. Ma per dire cosa vuole essere il partito. Questo è necessario". Per fare questo, per il giovane dirigente "la finestra del governo Draghi è l'ultimo treno. Andrebbe preso il toro per le corna e far partire subito questa riflessione, pandemia permettendo, anche con forme nuove. Il tempo è adesso".

In questo contesto andrebbe calata, per Zunino, la questione del rapporto con gli altri partiti e con il M5s: "La discussione sulle alleanze non è una priorità, serve risolvere la nostra questione e dopo si parlerà del resto. E' chiaro che con il M5s c'è un discorso aperto che può avere sviluppi positivi, però è una prospettiva. Ma il Pd deve pensare a se stesso, senza vincolare la propria discussione a quello che fanno gli altri. Non dobbiamo fare la balia a nessuna forza politica".