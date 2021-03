Cisl: Sbarra alla guida sindacato, e' l'ora di concertazione vera/Adnkronos (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Il Covid non è stato affatto una 'livella', non ha reso tutti più uguali”, prosegue ricordando come "la crisi è stata un acceleratore di quei processi di disgregazione e disuguaglianza in atto ormai da molti anni". È tempo dunque, prosegue Sbarra "di costruire un nuovo e moderno Patto Sociale, che consenta all'Italia di approdare, finalmente, ad un modello di sviluppo che coniughi solidarietà e competitività, partecipazione e produttività".

Ora che il Governo è nella pienezza dei poteri, perciò, "insieme, occorre rimboccarsi le maniche e aprire un confronto stabile con le forze sociali, per discutere di come affrontiamo nella condivisione e nella responsabilità sia emergenza che la prospettiva. Chiediamo subito l'apertura di una stagione di vera e rinnovata concertazione sui più importanti dossier economici, sociali e sanitari".

Basta per questo , "tatticismi", dice ancora ricordando come solo "la decisione saggia e provvidenziale" del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e l'autorevolezza del Presidente del Consiglio abbia permesso "il riallineamento delle forze politiche in un campo di concordia". "Serve uno sguardo lungo per dare profondità al percorso di innovazione, coinvolgendo tutti gli attori politici e sociali responsabili, rispettando l'autonomia di ognuno, convergendo su target condivisi", conclude. (Di Alessandra Testorio)