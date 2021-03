Golf: Arnold Palmer Invitational, F. Molinari punta al bis (2)

03 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Lo scorso anno al 60/o tentativo Tyrrell Hatton ha festeggiato la sua prima vittoria sul Pga Tour. Il successo dell'inglese ricordò molto l'avvicendamento con Chicco Molinari nel 2017 quando al Golf Club Milano di Monza Hatton riuscì a imporsi nel 74° Open d'Italia succedendo proprio all'azzurro campione (per la seconda volta nella massima rassegna del golf tricolore) nel 2016.

A Orlando mancheranno all'appello tutti i migliori cinque giocatori del world ranking. Con Hatton (sesto), tra i primi dieci, ci saranno Rory McIlroy (ottavo) e Patrick Reed (nono). Il nordirlandese McIlroy, che riuscì a far sua la competizione nel 2018, è uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. In Florida vanta chance di successo anche Bryson DeChambeau, chiamato a riscattare un inizio di stagione al di sotto delle attese con il californiano scivolato fuori dalla Top 10 mondiale (ora è 11/o). Occasione pure per il norvegese Viktor Hovland (reduce dal secondo posto nel WGC), il texano Jordan Spieth (che insegue un exploit che manca dal 2017, The Open), i britannici Matthew Fitzpatrick (runner up nel 2019), Paul Casey e Tommy Fleetwood, e gli australiani Jason Day e Marc Leishman, a segno rispettivamente nel 2016 e nel 2017.

Il torneo metterà in palio un montepremi complessivo di 9.300.000 dollari. Nel 2020 l'Arnold Palmer fu l'ultimo torneo completato prima dello stop per Covid – Lo scorso anno il The Players Championship fu interrotto, al termine del primo giro, a causa dell'emergenza sanitaria. L'Arnold Palmer fu l'ultima gara completa del Pga Tour prima di uno stop per Covid che durò 3 mesi (la ripresa arrivò a giugno dal Texas col Charles Schwab Challenge).