Roma: crollo Balduina, 6 rinvii a giudizio**

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il gup di Roma Angela Gerardi ha rinviato a giudizio 6 persone per il crollo del cantiere di via Livio Andronico, alla Balduina, avvenuto il 14 febbraio del 2018, quando una voragine inghiottì sette auto e una parte della strada. In seguito al crollo furono sgomberati gli abitanti di due palazzine.

I sei sono accusati di concorso in crollo di costruzione colposo: secondo la consulenza tecnica dei pm, il crollo sarebbe avvenuto per carenze dei pali portanti. Il processo avrà inizio il 22 giugno prossimo davanti ai giudici della sesta sezione penale del tribunale e compariranno anche il Comune di Roma e di Acea ATO2 spa nella veste di responsabili civili.