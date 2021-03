03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Solidarietà e vicinanza a Matteo Renzi per questa ignobile minaccia: ho ricevuto in passato in diverse occasioni buste con proiettili o bossoli, per cui conosco bene lo sgomento e l'angoscia di fronte a tutto questo. Non sottovalutiamo mai queste minacce: auspico una condanna unanime e trasversale". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.