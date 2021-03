03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “Il dibattito per le differenti idee politiche non dovrebbe mai sfociare in atti intimidatori e violenti. I confini del rispetto della persona non possono mai essere oltrepassati. A Renzi va tutta la nostra solidarietà”. Così in una nota i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.