Rider: Uber, procediamo nella direzione giusta

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per rafforzare i nostri processi, a partire dalla formulazione di un Protocollo in materia di salute e sicurezza a tutela dei rider in Italia, con l'obiettivo di fornire ai corrieri un ambiente di lavoro sicuro, gratificante e flessibile. La relazione odierna dell'Amministratore giudiziario conferma gli ottimi risultati ottenuti fino ad ora e che stiamo procedendo nella giusta direzione. Continueremo a collaborare con le autorità per far sì che Uber sia sempre un passo avanti in termini di conformità ai più elevati standard nel settore del food delivery in Italia". E' quanto si comunica da Uber Italia, dopo che il pm di Milano e la società hanno richiesto la revoca anticipata dell'amministrazione giudiziaria.

L'amministrare giudiziario e i coadiutori sottolineano che "è evidente lo sforzo di programmazione ed economico, oltre che l'oggettivo salto culturale compiuti da Uber per il posizionamento nel settore del food delivery con un elevata connotazione etica e responsabilità sociale, a conferma della volontà del management di operare in un ambito di legalità e di tutela dei lavoratori"

L'amministratore giudiziario e i suoi coadiutori "ritengono che gli attuali sistemi di controllo, adottati su impulso della misura, possano assicurare un presidio di legalità in piena autonomia qualora la misura venisse revocata anzitempo. Un simile scenario permetterebbe alla Società di ritrovare un nuovo equilibrio tra profitto e legalità, così da consentire una verifica costante e autonoma e, come tale, più stabile e durevole nel tempo”.