Pd: Stefano, 'serve congresso e basta con traino 5 Stelle'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo la necessità di lavorare sulla nostra identità e sulla strategia del Pd da qui in avanti. E, in politica, la fisionomia di un partito la si definisce discutendo in maniera vera all'interno di un congresso e coinvolgendo i territori. Negare questa necessità credo sia un errore". Lo dice in un'intervista ad Affari Italiani il senatore Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.

"La priorità-argomenta il parlamentare- è aprire una stagione nuova. Poi, come ci insegna la storia, i congressi determinano una linea e solo di conseguenza chi può esserne la migliore espressione di leadership. Il congresso non si fa per cambiare segretario, si fa per stabilire una linea".

Secondo Stefano "Il Pd è un partito che non può andare al traino di altri, tanto meno di chi è stato il suo principale contestatore. Nel momento in cui Conte fa la scelta di diventare leader del M5s è chiaro che si autoesclude dalla possibilità di essere federatore. Questione che, tra l'altro, necessitava comunque di essere discussa tutti insieme".