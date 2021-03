Vivendi: in 2020 fatturato a 16,09 mld (+1,2%), ebitda +6,6% a 1,6 mld**

03 marzo 2021 a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Vivendi ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 16,09 miliardi di euro, in progressione dell'1,2% rispetto al 2019. L'ebitda è pari a 1,627 mld, in progressione del 6,6% mentre l'ebit è pari a 1,468 mld, in crescita del 6,3%. Lo rende noto Vivendi in un comunicato dopo che il Consiglio di sorveglianza che si è riunito sotto la presidenza di Yannick Bolloré si è riunito per esaminare i risultati del gruppo.