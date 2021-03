Calcio: Bernardeschi, 'Europeo? Ci arriviamo carichi, lo aspettiamo da tanto'

03 marzo 2021 a

a

a

Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Lo sto aspettando da 465 giorni questo Europeo, lo aspettiamo tutti con grande entusiasmo. In Nazionale abbiamo fatto un percorso strabiliante e arriviamo a questa competizione carichi". Così Federico Bernardeschi sul prossimo campionato europeo al via tra 100 giorni. "Per noi è una grandissima soddisfazione e penso un grande orgoglio per l'Italia intera", aggiunge l'esterno bianconero ai microfoni di Sky Sport.