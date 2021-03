Titoli Stato: Micillo (Intesa Sp), 'un successo operazione Btp green'

03 marzo 2021 a

a

a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - "Siamo molto orgogliosi di aver partecipato, in qualità di structuring advisor del Framework e di lead manager, all'emissione del primo Btp Green. Il successo senza precedenti dell'operazione conferma l'interesse per questa tipologia di titoli da parte degli investitori, soprattutto quelli specializzati in ambito green". Lo afferma Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

"La scelta di emettere debito pubblico green si innesta in un contesto in cui l'attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e sociale sta assumendo un ruolo cruciale sia nell'ambito delle politiche europee (il Next Gen Eu destina il 37% dei 750 miliardi di euro alla transizione ecologica), sia a livello nazionale", continua.

Il primo Btp Green, aggiunge Micillo, "andrà a supportare la transizione ecologica del nostro Paese permettendo di finanziare la trasformazione in chiave green delle infrastrutture energetiche e di trasporto e di realizzare rilevanti investimenti nel patrimonio edilizio e nel settore industriale. Siamo convinti che tutto ciò potrà dare ulteriore impulso alla strategia italiana finalizzata al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, consentendoci di raggiungere gli obiettivi dello European Green Deal".