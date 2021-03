Webuild: migliore offerente per due tratte Pedemontana Lombarda da 1,26 mld

03 marzo 2021 a

Milano, 3 mar. (Adnkronos) - Il gruppo Webuild, in consorzio con Pizzarotti, è stato dichiarato miglior offerente per il contratto del valore di 1,26 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la costruzione di due tratte della Pedemontana Lombarda. Si tratta della B2, di 12,7 chilometri da Lentate sul Seveso e Cesano Maderno, e C, di 20 chilometri da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51. Webuild, compresa Astaldi, è a capo del consorzio con Pizzarotti con una quota del 70%.

Il progetto, commissionato da Autostrada Pedemontana Lombarda, dovrà essere completato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. Il gruppo torna a lavorare alla Pedemontana Lombarda dopo il completamento nel 2015 della realizzazione di una sezione di 47 chilometri di viabilità autostradale e secondaria.

L'assegnazione dei due nuovi tratti della Pedemontana Lombarda, si spiega dalla società, "rappresenta un esempio concreto di ripartenza del settore con tutta la filiera produttiva, in una fase in cui lo sviluppo infrastrutturale è destinato ad avere un ruolo cruciale nel piano di rilancio economico ed occupazionale dell'Italia".