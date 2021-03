Covid: Draghi sente von der Leyen, obiettivo prioritario accelerare su vaccini

03 marzo 2021 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto nel pomeriggio di mercoledì 3 marzo una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare l'obiettivo prioritario di un'accelerazione nella risposta sanitaria europea al Covid-19, soprattutto per quanto riguarda i vaccini. Si legge in una nota di palazzo Chigi.