Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Brutto affare l'odio. Dobbiamo vigilare perché non si traduca in qualcosa di più grave, dopo i bossoli in una busta e intimidazioni vigliacche. Un abbraccio forte a Matteo Renzi". Così in un tweet Riccardo Nencini, senatore del Psi.