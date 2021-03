03 marzo 2021 a

a

a

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Una busta con due proiettili recapitata in Senato a Matteo Renzi. Le minacce e le intimidazioni sono un'offesa al dibattito politico e alla democrazia. La nostra solidarietà a Matteo Renzi." Così in una nota la presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, Julia Unterberger.