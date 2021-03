Milano: agenzia Dogane scopre oltre 600mila euro di accisa non versata su gas

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - I funzionari dell'agenzia Dogane e Monopoli dell'Ufficio di Milano 1 hanno accertato oltre 600 mila euro di omesso versamento di accise relative all'immissione in consumo di gas naturale. Si tratta di un'azienda con sede a Milano ma operante sul territorio nazionale: dal controllo della dichiarazione sull'immissione in consumo di gas naturale, relativa al periodo d'imposta 2019, è stato accertato che ha omesso di versare l'accisa per 616.574 euro, oltre ad oneri accessori per 41mila euro. Nei confronti della società è stata emessa una sanzione amministrativa di 201.215 euro.