Covid: Lombardia in arancione rafforzato fino a 14 marzo, asili nido aperti

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - L'arancione rafforzato in Lombardia durerà dalla mezzanotte di oggi fino a domenica 14 marzo. Da domani, chiudono tutte le scuole a eccezione degli asili nido, secondo quanto prevede l'ordinanza del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

"Visti l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio e le peculiarità del contesto sociale ed economico e considerato che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un'incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alle classi di età più giovani, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché nelle scuole dell'infanzia", spiega una nota della Regione.