Covid: Fontana, 'necessario superare differenziazione tra aree'

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - “La Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia, a seguito dell'analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l'obiettivo, oltre che di contenere l'incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza”. E' quanto spiega il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, parlando della decisione di mettere tutta la Regione in arancione rafforzato.

L'ordinanza approvata oggi "fa cessare gli effetti delle ordinanze precedentemente emanate in relazione al posizionamento di una serie di territori in fascia arancione rafforzata", fasce che si considerano superate dal provvedimento.