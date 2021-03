Pd: Mauro Corona, 'non riesco a riconoscermi in partito guidato da Zingaretti'** (2)

04 marzo 2021 a

(Adnkronos) - “Il Partito Democratico – prosegue Corona - deve ripartire dai giovani, dall'onestà e dalla lealtà: quando sento Zingaretti dire ‘dobbiamo riaccendere il motore Italia', che cosa intende? Non parla di contenuti. Dimmi che vuoi riaprire le fabbriche, piuttosto. Servono le idee ma poi devono essere messe in pratica”.

Riguardo i provvedimenti per l'epidemia da Covid, secondo Corona “chiudere la montagna è stata un'idiozia. Sono gli assembramenti nelle città il problema: qui a Erto, nel mio paese, si sono contagiati in casa. Il Governo dovrebbe ascoltare la voce ‘di chi abita', il solo che può dirti cosa fare, non posso io partire da qui e andare da uno a Catania e dirgli come comportarsi. Ad esempio, qui nel mio paese, dove non c'è nemmeno una macelleria, siamo a un solo chilometro dal confine con il Veneto, ma non ci posso andare a fare la spesa e devo fare 15 chilometri per andare in un negozio che sia nella mia regione”.

“Bisogna che la politica si adegui alle realtà locali – conclude – Dev'essere come un bisturi che va a sanare soltanto le parti malate e non che taglia tutto. La politica dovrebbe fare un esame e Draghi, che sarà pure un ottimo economista, lo hanno pescato da un giorno all'altro e non so se ha idea su come concludere il proprio romanzo politico. Invece, c'è gente che il romanzo della politica lo scrive da una vita ma non è lì”.

(di Cristiano Camera)