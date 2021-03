Sanremo: Amadeus, 'nessun imbarazzo se vincesse Irama, lo festeggiamo in collegamento'

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Se vincesse Irama? Non è un problema. Irama è regolarmente in gara. Può vincere, e se dovesse vincere ci collegheremo con lui e gli faremo i complimenti a distanza. Tra l'altro, vista la classifica generale di ieri, non è impossibile. Tutto può accadere, è un Sanremo anomalo anche per questo". Così Amadeus commenta in conferenza stampa la possibilità di una vittoria da parte di Irama, che ieri ha partecipato alla gara attraverso il video della prova generale perché in isolamento dopo che due membri del suo staff sono stati trovati positivi al coronavirus. Ieri Irama, nella prima classifica generale, si è classificato terzo.