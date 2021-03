L'Oréal, al via in 45 paesi e in 8 lingue sito 'Dentro i nostri prodotti'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - L'Oréal reitera il suo impegno verso la trasparenza attraverso il sito internet “Dentro i nostri prodotti”. Lanciato a marzo 2019, il sito risponde alle domande del pubblico relative agli ingredienti impiegati nelle formule e alla composizione dei prodotti. La piattaforma, come ricordato nel corso del 'Transparency Summit' del gruppo, accoglie una lista di circa 1.000 ingredienti ed è ora disponibile in 45 paesi in otto lingue.

Partendo dai progressi scientifici, i contenuti vengono pubblicati progressivamente su tutti i siti internet dei principali brand del Gruppo (L'Oréal Paris, Garnier, La Roche-Posay, Maybelline, Redken, Essie, Kérastase, Yves Saint Laurent). La versione italiana è: https://dentro-i-nostri-prodotti.loreal.it. Nell'ambito del programma “L'Oréal for the Future”, a giugno 2020 è stata inoltre lanciata una campagna informativa volta a sottolineare gli impatti ambientali e sociali dei prodotti cosmetici.