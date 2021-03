Covid: Breton, ‘capacità produzione vaccini in Ue 2-3 mld entro fine 2020'

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "A fine anno la capacità di produzione di vaccini in Europa sarà tra 2 e 3 miliardi di dosi l'anno contro 2-2,2 mld negli Stati Uniti. Alla fine di quest'anno l'Unione Europa sarà il primo continente per la produzione di vaccini al mondo. Gli altri paesi non sono al passo: la Russia è in grande difficoltà nella produzione e la Cina è ancora molto indietro. Quindi tra Ue e Usa si potranno contare su 5 miliardi di dosi per noi ma anche per tutto il mondo". Ad affermarlo è il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton al termine dell'incontro al Mise con il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.

"Usciremo da questa crisi ne sono convinto. Riusciremo la campagna vaccinale che è indispensabile" per far fronte a questa emergenza. "Chiaramente il tipo stesso virus, la sua capacità a evolvere con le sue mutazioni ci obbliga a prepararci per il futuro. Questo autunno o questo inverno potrebbe essere necessario una nuova dose per far fronte alle varianti: ci dobbiamo preparare senza timori ma con anche pensando che potrebbe arrivare una nuova pandemia nel futuro. Abbiamo l'obbligo di preparaci e solo un continente può farlo".