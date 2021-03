Covid: Ceccanti, 'da Parlamento invito a superare Dpcm, meglio decreti legge'**

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il sistema normativo di gestione della pandemia "si può semplificare superando i Dpcm, che sembrano essere un anello di congiunzione non più necessario. La normativa generale può essere inserita in decreti-legge e le integrazioni puntuali lasciate alle fonti non legislative (ordinanze e altri strumenti flessibili come i protocolli). Un sistema duale più semplice e comprensibile. A questo proposito, il Parlamento invita il governo ad adottare tale sistema anche perché, con la conversione dei decreti lo stesso sarebbe più controllato e non eluderebbe il controllo delle assemblee parlamentari". Lo spiega Stefano Ceccanti, presidente del Comitato per la legislazione della Camera, dopo i pareri approvati oggi dallo stesso Comitato per la legislazione e dal comitato pareri della commissione Affari costituzionali.

Decisioni, spiega ancora Ceccanti, che "possono rappresentare un importante punto di svolta per un'effettiva discontinuità nella gestione della pandemia dal punto di vista della semplificazione delle fonti del diritto e del ruolo del Parlamento".