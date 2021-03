Covid: Giorgetti, 'industria farmaceutica è pronta a dare contributo'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Posso assicurare che l'industria farmaceutica italiana è pronta in tutte le fasi e per quanto riguarda le sue potenzialità a dare il suo contributo alla risposta europea in tema di vaccini". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti al termine dell'incontro con il Commissario Ue al mercato interno, Thierry Breton al Mise.

"Abbiamo discusso con Breton - sottolinea Giorgetti - di quelle imprese che hanno manifestato disponibilità al ministero, che sono state contattate con la collaborazione Farmindustria e Aifa. Ne abbiamo segnalato la disponibilità e anche le condizioni a cui questa disponibilità di capacità di produzione può manifestarsi e cioè in particolare riguardo al trasferimento tecnologico che coloro che sono detentori dei brevetti devono garantire affinché i contoterzisti possano produrre i vaccini sia in fase di 'infialamento' sia in fase bulk (ossia il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti Covid) che è la più delicata. Possiamo andare fieri dell'industria italiana che non è solo tra le prime in Europa ma è tra le prime nel mondo".