Pd: Verini, 'Congresso con il Paese, con Zingaretti vocazione maggioritaria'

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar (Adnkronos) - "Penso che nel partito dovrebbe tirare un'altra aria. Il nostro problema è quello di fare un congresso con il Paese. Mentre sosteniamo con grande lealtà il governo Draghi, senza fare ogni giorno propaganda elettorale come fa Salvini ma anzi con proposte concrete, bisogna che il Pd tutto insieme ridefinisca il suo profilo e la sua rigenerazione". Lo dice Walter Verini al 'Dubbio'.

"Non c'è bisogno di votifici, o dell'ennesimo attacco alla leadership", spiega il tesotiere del dem che poi specifica: "La missione di oggi del Pd: meno diatribe interne e discussioni autoreferenziali e più apertura vera, generosa, genuina versoi cittadini".

Per Verini, inoltre, "la vocazione maggioritaria è un concetto chiave, lo ha citato anche Zingaretti in Direzione. Il punto di maggior crisi di questa ispirazione è stato negli anni che hanno portato alla sconfitta del 2018. In quel periodo vennero recise le radici sociali più profonde del Pd" e "Zingaretti ha lavorato per recuperare le radici di cui parlavo e il Pd lo ha fatto anche durante il Conte bis con una serie di indirizzi di protezione sociale. Per questo adesso ci sono le condizioni per sviluppare la vocazione maggioritaria, rivalutando quello che veniva definito con ironia il “ma anche”".