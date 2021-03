Covid: report Gimbe, '+33% casi e terza ondata, zone rosse locali in ritardo'

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana dal 24 febbraio a 2 marzo "un aumento del 33% dei casi" e "numeri in crescita sul fronte di ospedali e terapie intensive" a fronte della "vertiginosa accelerazione impressa dalle varianti, si continua a temporeggiare inutilmente nell'istituire zone rosse locali".

"Già da settimane segnaliamo le spie rosse di un'aumentata circolazione del virus - avverte Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - la cui forte accelerazione sta di fatto avviando la terza ondata. Ma i tempi di politica e burocrazia sono sempre troppo lunghi e le zone rosse locali arrivano quando la situazione ormai è sfuggita di mano".

"Il primo Dpcm a firma Draghi non segna affatto il cambio di passo auspicato: il sistema delle Regioni 'a colori' resta di fatto immutato, così come le misure per la maggior parte delle attività produttive e commerciali. E a pagare il conto più salato, come sempre, è la scuola", avverte Gimbe.