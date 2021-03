Covid: Alfieri (Pd), 'su vaccini basta Lega di lotta e di governo'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Il Governo Draghi sui vaccini ha puntato sulla collaborazione con la UE e sul potenziamento della capacità produttiva europea. Non si capisce allora perché Salvini vada a San Marino per "trattare" il vaccino russo e di conseguenza come il ministro leghista Giorgetti possa sedersi con autorevolezza ai tavoli europei. Vediamo di smetterla subito con la solita sceneggiata della Lega di lotta e di governo. Ne va della credibilità del Paese”. Così su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri a Palazzo Madama e coordinatore nazionale di Base Riformista.