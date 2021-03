Covid: Sala, 'Milano fa squadra a sostegno cittadini in difficoltà'

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - "Il momento che stiamo attraversando ci impone con urgenza di moltiplicare le iniziative per aiutare i cittadini in difficoltà, per non lasciare indietro nessuno. A partire da chi sta vivendo sulla propria pelle le ricadute economiche della crisi pandemica, persone per cui uscite come l'affitto, le spese sanitarie, le rate dell'asilo nido, la mensa scolastica dei figli cominciano a diventare un problema". Lo scrive sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo aver presentato 'Credito Solidale 2.0' della Fondazione Welfare Ambrosiano.

"L'idea -continua- è pensata per rispondere a questo genere di esigenze: consentire a lavoratori e residenti della Città Metropolitana di Milano di accedere a un credito a costo zero per far fronte alle spese primarie. Un'iniziativa di credito solidale, che intende salvaguardare le persone che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, permettendo loro di accedere a forme di prestito agevolato fino a 10mila euro, presso banche convenzionate, con rate sostenibili e dilazionabili fino a 5 anni".

In un momento di crescita della povertà assoluta nelle grandi città del Nord, "Milano dimostra di saper fare squadra per dare un segno concreto di solidarietà: ricostruire la propria quotidianità e pensare al futuro con fiducia devono essere una possibilità per tutti", sottolinea Sala.