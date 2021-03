04 marzo 2021 a

Budapest, 4 mar. - (Adnkronos) - Dorna Sports ha annunciato che è stato trovato l'accordo per far entrare nel calendario del motomondiale dal 2023 il Gp di Ungheria. La gara si svolgerà in un circuito nuovo a Debrecen, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2021.