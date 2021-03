Pd: Barbagallo, 'Zingaretti torni indietro, non è momento per spaccature'

04 marzo 2021 a

Palermo, 4 mar. (Adnkronos)(Man/Adnkronos) - "Sono vicino al segretario Nicola Zingaretti e, pur apprezzando chi per amore del partito decide di fare un passo indietro, spero ci siano i margini per ricucire lo strappo". Così il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo. "Non è questo il momento per consentire alle polemiche di prendere il sopravvento, mentre il Paese ha bisogno di certezze per far ripartire l'economia e sconfiggere la pandemia - aggiunge - In un contesto così complicato per l'Italia, il Pd non può permettersi sbandamenti e spaccature. E la Sicilia ha necessità di un Pd che guardi con sempre più attenzione al Sud e quindi confido che Zingaretti possa rivedere questa sua decisione".