Calcio: Napoli, 'nessun attrito tra capitan Insigne e i compagni'

Napoli, 4 mar. - (Adnkronos) - "In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c'è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita". Il Napoli su Twitter fa chiarezza sullo sfogo di Lorenzo Insigne al termine del match pareggiato per 3-3 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.