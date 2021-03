Fed: Powell, 'niente rialzo tassi prima di pieno recupero economia'

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Useremo ogni strumento a nostra disposizione per sostenere l'occupazione" anche se "è molto improbabile che raggiungeremo la massima occupazione" quest'anno: dobbiamo ancora recuperare 10 milioni di posti di lavoro". Lo ha ribadito il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in un incontro online organizzato dal Wall Street Journal, in cui ha rivendicato la "preziosa indipendenza" della banca centrale per "non essere coinvolto nel dibattito sulle politiche fiscali". Il presidente della Fed ha spiegato di aspettarsi "una ripresa nella creazione di lavoro, con miglioramenti probabilmente nei prossimi due mesi".

Powell ha smorzato le ipotesi di un rialzo dei tassi prima del previsto: "Ci vorrà del tempo per arrivarci, la nostra guidance è piuttosto chiara" ha osservato, spiegando che un rialzo prima del tempo "avverrebbe in un'economia che non si è ripresa appieno" dalla crisi coronavirus. "La nostra politica è appropriata" ha aggiunto.

Powell ha quindi evitato di rispondere a una domanda sulla possibilità di un secondo mandato ("Il mio focus è sulle sfide attuali, c'è ancora molto da fare") ed ha voluto lanciare un messaggio positivo: "E' un bene essere ottimisti: anche in tempi terribili bisogna coltivare la speranza e non la paura".