Iraq: milizia sciita che attaccò base Usa, 'stop attentati durante visita Papa'

Baghdad, 4 mar. (Aki) - La Brigata dei Guardiani del sangue ha annunciato che sospenderà tutte le azioni militari durante la visita di Papa Francesco in Iraq che inizierà domani. ''Noi della Brigata dei Guardiani del Sangue sospendiamo qualsiasi forma di operazione militare durante la visita del Papa in rispetto all'Imam Sistani e in nome dell'accoglienza araba'', si legge in una nota diffusa dalla milizia sciita.

La Brigata dei Guardiani del Sangue, in arabo Saraya Awliya al-Dam, ha rivendicato lo scorso 16 febbraio l'attacco missilistico contro la base della Coalizione militare internazionale per il contrasto all'Isis a guida americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno.