Milano: sorpresi con oltre 5 chili di eroina, tre arresti

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano tre cittadini albanesi, due uomini ed una donna, trovati in possesso di oltre 5 chili di eroina, mezzo chilo di cocaina e 20mila euro in contanti. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno controllato un'auto con a bordo due persone, al cui interno è stato trovato un chilo di eroina. Nell'abitazione da cui erano stati visti uscire, abitata da un loro connazionale, sono stati inoltre rinvenuti oltre 4 chili di eroina, circa mezzo chilo di cocaina e la somma di circa 20milaeuro in contati, bilancini di precisione, 8 chili di sostanze da taglio, materiale per confezionamento e svariati telefoni cellulari.