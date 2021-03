04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Caro Segretario, il Pd Lazio lancia questa petizione perchè tutte le democratiche e i democratici che si riconoscono in quello che hai fatto in questi due anni per il partito ti convincano a ritirare le tue dimissioni. Siamo con te". Si legge nella petizione su Change.org lanciata dei dem Lazio perche Nicola Zingaretti ritiri le dimissioni. Finora sono state raggiunte quasi 500 firme.