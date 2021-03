Alitalia: domani si scoprono carte, faccia a faccia Governo-Ue/Adnkronos (2)

04 marzo 2021 a

(Adnkronos) - "Dal precedente governo abbiamo ereditato un piano per Alitalia che viene aggiornato e che deve essere negoziato con l'Ue. L'amministrazione straordinaria garantisce l'operatività. Saremo più precisi domani", ha detto oggi Giorgetti. Di Alitalia oggi ha parlato anche Giovannini. "Abbiamo bisogno di un vettore nazionale forte con sostenibilità sociale ed anche economica che possa fare accordi con altri ma da una posizione di forza e di chiarezza", ha sottolineato. Oltre ai problemi causati dalla pandemia a tutto il settore aereo, "Alitalia ha un problema strutturale di posizionamento rispetto ad altri operatori e dobbiamo sbloccare questa situazione anche attraverso il negoziato con Bruxelles, cosa che stiamo facendo", ha assicurato.

''Concordiamo con il ministro Giovannini in merito ad Alitalia: la pandemia è stata una safety car per il trasporto aereo mondiale, cioè ha rallentato tutte le compagnie aeree, ma ognuna deve stare nella posizione in cui era prima del suo ingresso in pista", commenta il segretario generale della Fit-Cisl Salvatore Pellecchia. "Allo stesso tempo sottolineiamo però che sarebbe bizzarro se, da dietro la safety car, Alitalia uscisse smontata in pezzi: la competizione del dopo-pandemia sarebbe finita prima ancora di cominciare. In altre parole ci aspettiamo che Alitalia non esca danneggiata dal confronto con la Ue".

Intanto, sono arrivati dalla Germania i numeri da brivido del 2020 di Lufthansa, che ha riportato una perdita netta di 6,7 miliardi di euro rispetto all'utile netto del 2019 di 1,2 miliardi di euro, e un fatturato crollato del 62,7% a 13,8 miliardi. E il gruppo tedesco ha ribadito anche il suo interesse per Alitalia per una partnership commerciale. Oltre non è intenzionato ad andare.