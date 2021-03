04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Spero che Zingaretti ritiri le dimissioni. In un partito democratico e libero come il nostro, è salutare avere anche idee diverse. Importante è essere uniti in una fase così difficile per l'Italia". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci.