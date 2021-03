Covid: Di Maio,' serve chiarezza su vaccini, per questo chiesto fermo export a Australia'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sui vaccini bisogna fare chiarezza. Sono ancora troppi i ritardi nelle forniture in Ue e in Italia da parte di alcune case farmaceutiche. E chi è inadempiente non può avanzare scuse. Se sono stati firmati degli accordi, questi vanno rispettati". A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che spiega "perché come ministero degli Affari Esteri abbiamo chiesto di fermare l'export di circa 250 mila dosi di vaccino anti-Covid dal nostro Paese verso l'Australia" (segue)