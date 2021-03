Brescia: sorpreso con 5 grammi di cocaina, arrestato

04 marzo 2021 a

Milano, 4 mar. (Adnkronos) - La polizia locale ha arrestato a Brescia un uomo, cittadino marocchino, per possesso e spaccio di droga. Gli agenti sono entrati in un appartamento in corso Garibaldi, ritenuto luogo di vendita di sostanze stupefacenti. Poco dopo è entrato un uomo: ha cercato di fuggire, ma è stato subito bloccato. Addosso gli è stato trovato un involucro contenente 5,5 grammi di cocaina. L'uomo è stato quindi portato arrestato e portato nelle camere di sicurezza del comando, in attesa del giudizio per direttissima.