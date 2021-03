Covid: Meloni, 'su vaccini il più grande fallimento dell'Unione europea'**

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Blocco delle dosi di Astrazeneca? Mossa di Draghi che condivido, ma sui vaccini assistiamo al più grande fallimento dell'Unione europea". Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Radio 24. "Abbiamo avuto contratti capestro, in parte secretati", accusa la leader di Fdi. "La questione - spiega - andava gestita in modo diverso dall'inizio". "Bisogna interrogarsi su come funziona l'Europa", conclude Meloni.