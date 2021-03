Objectway Riconosciuta Da Celent Tra I Leader Nelle Soluzioni Di Wealth Management Per Il Nord America

05 marzo 2021 a

Celent sottolinea completezza e usabilità della WealthTech Suite

MILANO e LONDRA, 5 marzo 2021 /PRNewswire/ -- Objectway, leader nel software e servizi per il Digital Wealth & Asset Management, è stata menzionata tra i migliori vendor nel report Front-to-Middle office Platforms: North American Wealth Management Edition 2021 pubblicato a febbraio da Celent.

Il report ha esaminato i principali fornitori nordamericani di piattaforme front-to-middle office. Celent ha considerato come caratteristiche fondamentali di queste soluzioni le componenti che supportano alcuni elementi strategici, come una client experience esclusiva e un processo di consulenza end-to-end inserito in un flusso di lavoro integrato e in un'unica infrastruttura.

Parallelamente all'analisi condotta da Celent, Objectway sta osservando come l'engagement digitale dei clienti e la gestione del ciclo di vita siano tra i principali driver nel settore del wealth management a livello globale.

Le aziende sono sempre più alla ricerca di soluzioni integrate in grado di rendere disponibili tutte le attività dell'advisor in un unico cruscotto.

Portare la relazione con il cliente al centro comporta una domanda crescente di intelligenza aumentata per generare proposte di investimento personalizzate in modalità massiva, e di un mix ottimizzato di canali digitali per collaborare e interagire con gli investitori.

Inoltre, un approccio ibrido e multi-cloud sta ottenendo una crescente accettazione da parte delle istituzioni finanziarie, che possono così adottare capacità critiche per il business nel modo più semplice. Objectway On-Cloud supporta già oltre 100 clienti con più di mille miliardi di euro di asset in gestione.

Oltre a confermare i risultati illustrati nel report principale di questa serie, dedicato alla regione EMEA, in questo documento di ricerca Celent ha elogiato Objectway per "la completezza della soluzione e la dedizione che il team ha dimostrato nel rafforzare l'usabilità di ogni modulo."

"I wealth manager nordamericani si trovano ad affrontare un anno difficile, dovuto a cambiamenti già in atto, come la compressione delle commissioni, e a fenomeni inaspettati come la pandemia, che ha accelerato l'adozione di soluzioni digitali," ha affermato Luigi Marciano, CEO e fondatore del Gruppo Objectway. "La sfida, per un sistema front-to-middle office efficiente e all'avanguardia, è fornire alle istituzioni finanziarie gli strumenti più efficaci per servire più clienti e incrementare gli asset in gestione, in meno tempo".