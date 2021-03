Calcio: Platini, 'giusta decisione di assegnare la Mondiali 2022 al Qatar'

05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - L'ex presidente della Uefa Michel Platini ha dichiarato in un'intervista che crede che la decisione di assegnare al Qatar la Coppa del Mondo 2022 sia stata quella giusta. "I paesi arabi hanno già fatto un'offerta 10 volte per ospitare la Coppa del mondo", ha detto in un'intervista al quotidiano Die Welt. "È importante per lo sviluppo del calcio ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come ora è il caso". Il 65enne dirigente ha anche dichiarato di non pentirsi della decisione di ospitare Euro 2020, rinviata al 2021 a causa della pandemia di coronavirus, in 12 diversi paesi.

"Non me ne pento davvero, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente il calcio in Europa perché verranno costruiti stadi. Paesi come Scozia, Irlanda, Romania o Azerbaigian potranno ospitare lì un giorno gli Europei", ha detto Platini che è stato sospeso dal Comitato etico della Fifa nel 2015 insieme al presidente della Fifa dell'epoca, Joseph Blatter, a causa di un inspiegabile pagamento di 2 milioni da parte della federazione a Platini che insieme a Blatter ha sempre sostenuto che il denaro fosse un pagamento ritardato dello stipendio per lavori di consulenza.

La successiva squalifica di otto anni è stata successivamente ridotta a quattro anni nel caso di Platini, che era anche un vice presidente della Fifa. Nel frattempo, il francese potrebbe nuovamente ricoprire cariche nel calcio. "Ho sempre detto che tengo aperte tutte le mie opzioni", ha detto Platini. "Ma devo anche trovare qualcosa che mi si addica come sfida". Al momento, si sta godendo "il lusso di avere tempo". Considera ancora ingiusta la sanzione subita. "Sto ancora combattendo l'ingiustizia e non mi arrenderò, non importa cosa", ha detto Platini. Secondo le informazioni della Dpa, l'ufficio del pubblico ministero federale svizzero ha programmato le udienze finali nell'inchiesta sul discutibile pagamento di 2 milioni di dollari per le prossime settimane.