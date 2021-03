Iraq: imam al-Azhar, 'Papa porta messaggio pace, solidarietà e sostegno al popolo'

05 marzo 2021 a

Il Cairo, 5 mar. (Adnkronos) - "La storica visita in Iraq di mio fratello il Papa porta un messaggio di pace, solidarietà e sostegno a tutto il popolo iracheno". Lo ha dichiarato in un post su Facebook Ahmad al-Tayyeb, il Grande Imam di al-Azhar, la massima istituzione sunnita, a pochi minuti dall'arrivo del pontefice a Baghdad. "Che Dio garantisca il successo della visita e che dia i frutti sperati sulla via della fratellanza umana", ha aggiunto al-Tayyeb.