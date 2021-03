M5S: Grillo, 'o con le buone o con le buone, mano tesa e non pugno chiuso' (2)

05 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Le ultime "modeste proposte per la comunicazione" avanzate da Grillo riguardano l'uso dell'"Italiano, non "Inglese”: “Patto Verde della Unione Europea” e non "European Green Deal", “Piano di ripresa dell'Unione Europea” al posto di "Recovery Plan", “Prossima generazione Europa” e non "Next Generation EU". Bandire parole come "mission, election day, navigator, green, green deal, recovery, location, asset, etc". E poi "usa parole, mai acronimi (MES, MIUR, PNRR, DPCM…)", unica "Eccezione: “il MiTE”, il ministero mite, il ministro mite, la transizione mite e coraggiosa".

Parlare e scivere di “Sconvolgimento del clima/ climatico” e non del “cambiamento climatico" perché "c'è sempre stato, da miliardi di anni". Ultima proposta: "Innestiamo parole-faro nel linguaggio nazionale: es. Futuro sostenibile, Transizione, Buon Pianeta, MiTE, (ora dominano altre parole-faro: pandemia, crescita, tasse, famiglie, etc.)".