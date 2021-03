Aeroporti: Giorgetti, 'investimento Dhl a Malpensa segnale speranza in momento difficile'

05 marzo 2021 a





Milano, 5 mar. (Adnkronos) - "Purtroppo sono impegnato in un'attività di Governo che in questo periodo iniziale è particolarmente frenetica e impegnativa. Però voglio essere con voi in modo virtuale perché questo investimento è un segno di speranza in un contesto in cui l'economia oggettivamente non va bene". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio per la cerimonia di inaugurazione dell'hub di Dhl Express all'aeroporto di Malpensa.

"Chi decide di investire e andare avanti a mantenere gli impegni assunti crede nell'Italia e all'aeroporto di Malpensa", aggiunge. Tra l'altro, "questa iniziativa risponde ai desiderata rispetto alla sostenibilità ambientale ed energetica". E ancora: "In un contesto di grande difficoltà che ha riguardato il trasporto cargo e aereo, in Europa e in Italia, anche se Malpensa paradossalmente è quella che ha pagato meno, questo è uno spiraglio di luce".