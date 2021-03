05 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "I ricoverati totali sono 1.359; così suddivisi: 1.206 nell'area non critica, e 153 in terapia intensiva. I decessi nelle ultime 24 ore sono 25. I dimessi sono 16.309". Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia intervenendo in conferenza stampa ed ha aggiunto: "Purtroppo ci stiamo avvicinando ai 10mila morti. Siamo l'ottava regione d'Italia per mortalità".