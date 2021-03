05 marzo 2021 a

Catania, 5 mar. (Adnkronos) - Il gup di Catania Nunzio Sarpietro deciderà il prossimo 14 maggio se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per la nave Gregoretti. Lo ha annunciato lo stesso giudice alla fine dell'udienza.